Spilinga, il sindaco replica all’opposizione: «Distaccata dal contesto sociale»

Il sindaco Marasco

«Ringraziamo, come sempre, il capogruppo di minoranza Silvano Contartese, che ci dà sempre modo di anticipare alcuni passaggi dell’attività amministrativa che, a causa dall’incessante mole di lavoro giornaliera nel risolvere problematiche quotidiane, comunichiamo solitamente rispettando le regole e nei tempi dovuti, e non in base alle sue necessità». Risponde così alle accuse mosse dall’opposizione, il sindaco di Spilinga Enzo Marasco, il quale ribatte anche a quanto affermato sulle dimissioni dell’assessore Laura Pontoriero: «Anche in questo caso il suo è un voler buttare fumo negli occhi alla gente, volendo far apparire visioni distorte delle cose, non sapendo che, comunque, la comunità spilingese è molto avveduta e non cade facilmente nelle sue trame». Secondo Marasco, «il capogruppo di minoranza, è un attento e preparato professionista studioso dei regolamenti comunali e delle normative e, quindi, ben conscio di quello che è il “Decreto Trasparenza”, che delinea gli obblighi di pubblicazione per gli amministratori comunali. La trasparenza di questa amministrazione, negli atti previsti dalla citata normativa, è a lui più che nota, visto che l’amministrazione si è adoperata prontamente a riconoscergli l’accesso diretto al sistema informatico del Comune, attraverso l’uso della password di servizio. Se poi lo fa per giustificare il suo ruolo da capo della minoranza, lo possiamo anche capire. Non lo capiamo, invece, quando si erge a giudicare “notizie poco rilevanti per il bene della comunità” le informazioni che diamo al cittadino, quasi a voler dire, con senso di superiorità, che quello che non interessa a lui, non può essere rilevante per altri cittadini. In questi due anni, non ha mai partecipato ad un’iniziativa sociale». [Continua in basso]

Il sindaco ricorda poi che «molte sono state, anche in questi giorni, le attività sociali, dalla musica, allo sport, dalla solidarietà alle iniziative scolastiche, molti sono i cittadini entusiasti nel vivere questi momenti aggregativi. Rilevanti eccome, quindi, nella vita sociale della comunità spilingese, che lui, da quanto dice, snobba. Una minoranza, insomma, distaccata dal contesto sociale. Volendo tornare agli argomenti citati, lo stesso capogruppo di minoranza, pur volendo nella sua richiesta mistificatoria di far passare come serio l’invito ad una convocazione di un consiglio comunale, è già da tempo a conoscenza che proprio nei prossimi giorni si svolgerà l’assemblea, visto che ci ha chiesto l’inserimento di un suo argomento».

L’ex assessore e il sindaco

«Per quanto riguarda l’iter della cessazione della dottoressa Pontoriero dalla carica di assessore – prosegue il primo cittadino -. pensiamo che, Contartese, conosca bene lo Statuto comunale che, all’articolo 27, cita testualmente che “le dimissioni da assessore diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione”, ed aggiunge che alla comunicazione o sostituzione degli assessori il sindaco, ne dà notizia nella prima seduta utile del consiglio. Se poi voleva essere informato nell’immediato con una telefonata personale o al bar, o altrove, allora lo posso anche capire. Detto ciò, il gruppo di minoranza, mi fa anticipare i tempi su quello che avevo già previsto nel consiglio comunale, sede istituzionale, per farlo. Il mio riferimento è relativo ai doverosi ringraziamenti alla dottoressa Laura Pontoriero per il lavoro espletato a favore della comunità spilingese nei suoi due anni di attività di assessore». [Continua in basso]