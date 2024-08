Spilinga, il Comune apre le iscrizioni per il servizio di scuolabus e mantiene la tariffa dello scorso anno: 15 euro al mese

Il Comune di Spilinga ha appena pubblicato sull’Albo pretorio on-line un avviso alla cittadinanza per informare che sono aperte le iscrizioni al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2024-2025. Per usufruire del servizio, i genitori dovranno compilare un apposito modulo di richiesta disponibile sul sito istituzionale del’Amministrazione e versare la quota di iscrizione, che rimane invariata rispetto allo scorso anno, cioè 15 euro mensili. I genitori con figli in età scolare avranno tempo fino al 10 settembre per presentare la domanda e il Comune invita le famiglie interessate a non far scadere i termini stabiliti per garantire ai propri figli un posto a bordo dello scuolabus.

Leggi anche ⬇️ Riqualificazione dei borghi: ecco i 16 Comuni vibonesi ammessi al finanziamento e i 12 esclusi