Spilinga si prepara al Natale: il Comune invita le associazioni a collaborare per un calendario ricco di eventi

Il Comune di Spilinga si sta preparando al periodo natalizio e invita tutte le associazioni, i comitati e le aggregazioni sociali a collaborare per la creazione di un calendario ricco di eventi. L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata da Enzo Marasco è quello di «offrire ai cittadini e ai visitatori un programma di iniziative culturali e ludiche che valorizzino le tradizioni natalizie e promuovano il territorio».

L’Ente, che ha «già in programma alcuni eventi per i giorni 23, 27 e 30 dicembre e 1° gennaio», invita «tutti gli interessati a comunicare entro il 7 dicembre il proprio calendario di eventi o le singole iniziative che intendono organizzare». Questa attività di coordinamento, si legge anche sulla pagina social del’Ente, «permetterà di evitare sovrapposizioni e darà la possibilità a tutti di partecipare alle diverse iniziative in programma dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025. Per partecipare, è sufficiente inviare una e-mail all’Ufficio anagrafe».