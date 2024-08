Disinfestazione da mosche e zanzare a Spilinga. Ecco le disposizioni del sindaco Enzo Marasco

Il Comune di Spilinga ha emanato un avviso alla cittadinanza in merito alla disinfestazione di mosche e zanzare che verrà effettuata stanotte a parte della ore 2:30 su tutto il territorio. Secondo quanto disposto dal sindaco Enzo Marasco, durante l’intervento di disinfestazione sarà fondamentale «mantenere chiuse le porte e le finestre per evitare che i prodotti utilizzati entrino all’interno delle abitazioni»; si consiglia poi di «evitare di uscire durante le ore dell’intervento, in particolare nelle zone in cui è prevista la disinfestazione». Per quanto riguarda gli oggetti esterni alle abitazioni, il sindaco Marasco ha sottolineato che «per garantire la sicurezza dei più piccoli, è necessario riporre tutti i giochi per bambini all’interno delle case».

Nel richiedere poi la collaborazione da parte di tutta la cittadinanza, lo stesso primo cittadino ha ricordato che «non bisognerà lasciare stesi i panni all’aperto, poiché potrebbero venire a contatto con i prodotti utilizzati per la disinfestazione; tenere alimenti e animali al chiuso, al fine di evitare contaminazioni» e, una volta terminato il servizio di disinfestazione, «si raccomanda di lavare accuratamente con acqua corrente gli ortaggi prima del consumo».