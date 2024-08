A Spilinga il Comune attiva i Centri estivi: laboratori di cucina contro gli sprechi per educare a una sana alimentazione

Il progetto, che rientra nell’ampio campo delle Politiche sociali promosse dall’amministrazione guidata da Enzo Marasco, è stato affidato alla Meridies srl Management&Consulting. L’agenzia specializzata in attività socio-educative, attraverso un dettagliato programma, mira a coinvolgere i minori in laboratori di cucina, al fine di educarli a una sana alimentazione e a una maggiore consapevolezza gastronomica locale, affrontando al contempo il tema dello spreco alimentare. Per il 2024, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha stanziato un contributo complessivo di 60 milioni di euro per i Comuni italiani, per attività socio-educative. Spilinga, che ha manifestato per tempo il proprio interesse, ha beneficiato di un contributo poco superiore ai 1000 euro da parte del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il fine di realizzare le attività estive.

Una piccola cifra che però contribuisce alle attività simili che da anni si svolgono all’interno della comunità spilingese. Negli anni passati, infatti, i Centri estivi organizzati a Spilinga hanno riscosso sempre un notevole successo, attirando un gran numero di partecipanti e ottenendo feedback positivi dalle famiglie. L’iniziativa di quest’anno è concepita non solo per intrattenere i ragazzi, ma anche per promuovere valori educativi e sociali, offrendo loro uno spazio sicuro e stimolante di crescita.

La responsabile dell’Area amministrativa, Iolanda Barbalace, ha sottolineato l’importanza di un progetto di questa natura «nel garantire attività ricreative e formative per i più giovani, contribuendo al benessere della comunità locale. Attivando le strutture esistenti come scuole, ludoteche e oratori, si offre un ambiente adeguato e rassicurante per i minori. Di fondamentale importanza è quindi la sinergia tra il Comune, gli operatori socio-educativi e la Meridies srl – ha sottolineato la Barbalace -, che si impegna non solo nella gestione dei Centri estivi, ma anche nell’organizzazione di eventi e laboratori che favoriscano l’apprendimento e la socializzazione».