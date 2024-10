Gestione del depuratore Ligunì a Spilinga: il Comune proroga il contratto alla ditta per sei mesi

In attesa delle procedure per la selezione di una nuova ditta, l'azienda incaricata proseguirà le attività fino a fine marzo del prossimo anno alle stesse condizioni pattuite con l'ente in passato

Il Comune di Spilinga ha prolungato di sei mesi la durata contrattuale per la gestione del depuratore di località Ligunì, affidato alla ditta Water Technology Systems srls di Castrofilippo (Ag). La decisione è stata presa in attesa dell’espletamento delle procedure per la selezione di un nuovo gestore del servizio, come stabilito dalla normativa vigente. Il contratto, originariamente stipulato il 14 dicembre 2021, prevede quindi la prosecuzione delle attività fino al 29 marzo 2025, agli stessi termini e condizioni fissati dal capitolato d’appalto.

La proroga, del valore mensile di circa 5.500 euro, è stata decisa, si legge nella determina, «anche per assicurare continuità nella gestione dell’impianto, garantendo così la tutela della salute della popolazione e prevenendo situazioni di emergenza legate all’inquinamento». Inoltre, sul servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di depurazione, nel documento viene specificato che gli Uffici preposti «hanno fatto chiarezza riguardo ad eventuali oneri accessori, come quelli legati alla sicurezza, già previsti nella programmazione economica dell’ente».