Spilinga, il Comune ripristina (e potenzia) dopo anni il servizio di videosorveglianza su tutto il territorio

Il Comune di Spilinga mette mano al ripristino e potenziamento del Servizio di videosorveglianza cittadino, rinnovando così la propria attenzione alla sicurezza della comunità locale. L’affidamento del lavoro è stato recentemente conferito alla ditta Kernel Srl, la quale si occuperà di rimediare ai danni riportati dalle telecamere e dalle apparecchiature installate nel 2019, finanziate grazie a un contributo del ministero dell’Interno. Negli ultimi anni infatti, il circuito di videosorveglianza era stato compromesso a causa di intemperie e fulmini che avevano gravemente danneggiato le attrezzature precedentemente installate. La situazione venutasi a creare, ha quindi reso difficile per l’ente continuare il monitoraggio remoto sul territorio comunale.

Il costo complessivo per l’affidamento diretto, realizzato tramite la piattaforma MePa, si aggira intorno ai 13mila euro. Questa somma non copre solamente la riparazione delle attrezzature, ma include anche un piano di manutenzione della durata di cinque anni, assicurando così una continua efficacia del sistema. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Marasco, ha sottolineato che «l’obiettivo di questo intervento va oltre il semplice ripristino delle telecamere. La nuova strategia, mira infatti a rafforzare le misure di prevenzione dei reati sul territorio, creando così un ambiente più sicuro per i cittadini e favorendo il tranquillo sviluppo delle attività locali».