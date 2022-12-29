L’incarico è stato formalizzato dopo l’approvazione da parte dell’amministrazione attiva della graduatoria di merito scaturita a seguito di una selezione pubblica

Il Comune di Vibo Valentia avrà presto in organico un nuovo dirigente. Mancherebbe -al momento – solo la nomina ufficiale da parte del sindaco Maria Limardo. Si tratta di Claudia Santoro, 38 anni, dottoressa in Economia aziendale, in servizio all’interno degli uffici finanziari ( e non solo) a Palazzo Luigi Razza dal 2010. La Santoro è, infatti, risultata vincitrice di una pubblica selezione per l’incarico di dirigente, il cui Avviso è stato approvato e pubblicato dall’amministrazione del capoluogo il 25 ottobre scorso, mentre il 30 novembre è stata nominata la commissione di valutazione dei candidati, ammessi poi alla selezione pubblica il successivo 2 dicembre. A formalizzare l’attribuzione della «funzione alla vincitrice» della suddetta selezione è stato il dirigente del Settore Bilancio e Programmazione finanziaria dell’ente Domenico Libero Scuglia, il quale nella determina, approvata nella giornata di martedì, spiega di «avere recepito le operazioni concorsuali e approvato, quindi, la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione. In base alla suddetta graduatoria è, quindi, stato possibile procedere alla costituzione del rapporto individuale di lavoro con il vincitore». [Continua in basso]

Da qui il dirigente comunale ha, pertanto, ufficialmente formalizzato nella sua determina di «prendere atto e approvare gli atti della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della procedura comparativa per la progressione, per l’assunzione tramite progressione verticale di personale dipendente per un posto di dirigente amministrativo/contabile a tempo pieno e indeterminato». Scuglia ha, quindi, potuto nominare Claudia Santoro nuova dirigente amministrativa/contabile del Comune di Vibo Valentia a tempo pieno e indeterminato, in quanto classificatasi al primo posto della graduatoria di merito. La decorrenza del nuovo rapporto di lavoro sarà il 31 dicembre prossimo. Claudia Santoro, infine, è figlia dell’attuale capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle al Comune Domenico Santoro.

