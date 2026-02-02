Dopo le richieste di verifica inoltrate nei mesi scorsi, il gruppo Liberamente Vazzano ritorna sui lavori in corso presso la struttura sportiva soffermandosi sulle condizioni attuali
Il gruppo di minoranza "Liberamente Vazzano" torna sull’argomento impianto sportivo polivalente per segnalare lo stato dei luoghi dopo la trasmissione, nei mesi scorsi, di atti formali, relazioni tecniche e richieste di verifica agli organi competenti, nelle quali venivano evidenziate criticità sulla gestione dell’appalto, sul rispetto delle tempistiche e sulla corrispondenza tra opere realizzate e lavorazioni contabilizzate. L’opera, ricordano i consiglieri, è finanziata tramite mutuo con cassa depositi e prestiti per circa 300mila euro.
Nonostante ciò, riferiscono dall'opposizione, i lavori sono proseguiti ed è stato liquidato anche il secondo stato di avanzamento lavori. I consiglieri si soffermano sulla disastrosa situazione attuale dell’impianto rilevando allagamenti dei campi, drenaggio insufficiente, cedimenti di recinzioni e strutture, deformazioni dei pali, pavimentazioni lesionate e distacco dell’erba sintetica.
Ricordano inoltre che il segretario comunale Carmen Longo aveva evidenziato agli uffici possibili irregolarità amministrative e tecniche e, non casualmente, è stata successivamente allontanata dall’incarico con provvedimento del sindaco.
Le responsabilità politiche, secondo il gruppo di minoranza, vengono ricondotte al sindaco Vincenzo Massa e alla Giunta comunale, con particolare riferimento agli assessori Domenico Martelli e Maurizio Scidà, in relazione alle scelte amministrative adottate, ai controlli sull’esecuzione dei lavori e alle autorizzazioni ai pagamenti. Il gruppo Liberamente Vazzano chiede chiarimenti su: certificazione degli stati di avanzamento lavori, autorizzazione dei pagamenti, controlli sulla qualità delle opere e cause dello stato attuale dell’impianto.