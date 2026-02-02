Il gruppo di minoranza "Liberamente Vazzano" torna sull’argomento impianto sportivo polivalente per segnalare lo stato dei luoghi dopo la trasmissione, nei mesi scorsi, di atti formali, relazioni tecniche e richieste di verifica agli organi competenti, nelle quali venivano evidenziate criticità sulla gestione dell’appalto, sul rispetto delle tempistiche e sulla corrispondenza tra opere realizzate e lavorazioni contabilizzate. L’opera, ricordano i consiglieri, è finanziata tramite mutuo con cassa depositi e prestiti per circa 300mila euro.

Nonostante ciò, riferiscono dall'opposizione, i lavori sono proseguiti ed è stato liquidato anche il secondo stato di avanzamento lavori. I consiglieri si soffermano sulla disastrosa situazione attuale dell’impianto rilevando allagamenti dei campi, drenaggio insufficiente, cedimenti di recinzioni e strutture, deformazioni dei pali, pavimentazioni lesionate e distacco dell’erba sintetica.

Ricordano inoltre che il segretario comunale Carmen Longo aveva evidenziato agli uffici possibili irregolarità amministrative e tecniche e, non casualmente, è stata successivamente allontanata dall’incarico con provvedimento del sindaco.

Le responsabilità politiche, secondo il gruppo di minoranza, vengono ricondotte al sindaco Vincenzo Massa e alla Giunta comunale, con particolare riferimento agli assessori Domenico Martelli e Maurizio Scidà, in relazione alle scelte amministrative adottate, ai controlli sull’esecuzione dei lavori e alle autorizzazioni ai pagamenti. Il gruppo Liberamente Vazzano chiede chiarimenti su: certificazione degli stati di avanzamento lavori, autorizzazione dei pagamenti, controlli sulla qualità delle opere e cause dello stato attuale dell’impianto.