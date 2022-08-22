Il senatore uscente al terzo posto nell'elenco per il plurinominale, dopo il leader del Carroccio e l'assessore regionale Tilde Minasi

Anche la Lega ha presentato questa mattina in Corte d’appello a Catanzaro le liste in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il capolista della Lega al Senato in Calabria è ancora una volta Matteo Salvini. Seguono l’assessore regionale Tilde Minasi – che ha ricoperto l’incarico per qualche mese per poi optare per un posto in giunta regionale -, il senatore vibonese uscente Fausto De Angelis e Caterina Capponi. Alla Camera capolista l’attuale capogruppo alla Regione Simona Loizzo, quindi il commissario regionale Giacomo Saccomanno, Maria Carmela Iannini e Nicola Daniele.



Le liste sono state depositate dal vicesegretario nazionale Andrea Crippa, dal deputato uscente e ricandidato alla Camera Domenico Furgiuele – candidato all’uninominale di Corigliano Rossano. «Liste ottime – ha detto Crippa parlando con i giornalisti – con Matteo Salvini capolista al Senato. Liste di persone che sono impegnate sul territorio e che sono rappresentative della Calabria che hanno svolto un ottimo lavoro chi in Regione, chi nel partito, chi in Parlamento. Siamo pronti ad andare al Governo di questo Paese anche con esponenti rappresentativi di questa regione che avranno modo di portare in quella sede le istanze di questa terra».

