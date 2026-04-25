Dopo le critiche circolate sui social per l’assenza di alcuni venditori, l’assessore al Commercio chiarisce la scelta del Comune: «La decisione è arrivata su richiesta degli stessi ambulanti, provati da mesi di maltempo. Solo qualche esercente dell’agroalimentare ha deciso di non allestire il suo punto vendita»

«Via Spogliatore è piena, c’è un sacco di gente, così come sul corso, non vedo dove sia il problema». L’assessore comunale al Commercio, Ketty De Luca, spegne sul nascere le polemiche cominciate a circolare sui social a proposito di un presunto flop del mercato del sabato, nonostante la giornata festiva del 25 aprile.

Per inquadrare la vicenda serve una premessa. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Vibo Valentia aveva comunicato che il consueto mercato settimanale si sarebbe svolto regolarmente anche in occasione della Festa della Liberazione. Una decisione, spiega De Luca, assunta dopo aver accolto le istanze dei commercianti ambulanti, messi a dura prova da un inverno particolarmente piovoso che ha ridotto in modo considerevole le presenze nei mesi scorsi.

La replica dell’assessore De Luca

«Abbiamo condiviso questa richiesta – spiega De Luca – comunicando agli esercenti e alla stampa che il mercato si sarebbe regolarmente tenuto, come è stato. Certo, alcuni commercianti hanno scelto liberamente di non esserci, ed è legittimo. Ma questo non vuol dire che non ci fosse nessuna bancarella, come invece qualcuno ha scritto sui social. Alcuni esercenti, soprattutto quelli del settore agroalimentare, mi hanno contattato stamattina dicendomi che non avrebbero allestito il loro punto vendita. È una scelta personale he rispetto, ma la stragrande maggioranza degli stand è stata allestita e in giro c’è tanta gente».