Filadelfia è il centro più grande della provincia di Vibo Valentia chiamato ad eleggere il nuovo primo cittadino. Ecco come votare

La parola ai cittadini. Finita la campagna elettorale, messi da parte gli slogan e gli annunci, adesso spetta agli elettori decidere. In questa tornata elettorale per le amministrative, nel Vibonese si vota per otto Comuni. Seggi aperti questa mattina dalle ore 7 fino alle ore 23 e lunedì mattina sempre dalle ore 7 alle ore 15. Lo scrutinio inizierà martedì mattina.

Dati affluenza elezioni comunali nel Vibonese ore 19.00

Percentuale affluenza nel Vibonese: 28,93%

Affluenza Brognaturo: 27,59%

27,59% Dasà: 29,36%

29,36% Filadelfia: 26,76%

26,76% Francica: 25,50%

25,50% Joppolo : 25,99%

: 25,99% Polia: 33,44%

33,44% Sant’Onofrio: 31,91%

31,91% Zambrone: 36,96%

Tra i centri più grandi del Vibonese chiamati alle urne c’è Filadelfia, autentico feudo elettorale della famiglia De Nisi: Maurizio è, infatti, il sindaco uscente al secondo mandato e, quindi, non più candidabile, mentre Francesco, già presidente della Provincia di Vibo Valentia con il centrosinistra, è oggi candidato alle Regionali per Coraggio Italia (centrodestra). Il candidato sindaco della loro lista è l’avvocato Anna Bartucca. A sbarrare la strada a quest’ultima ci proveranno l’ex vicesindaco dell’amministrazione De Nisi, Antonio Carchedi, e l’avvocato Francesco Zoccali.



Altra partita aperta a Sant’Onofrio. Due i candidati a sindaco: Onofrio Maragò, primo cittadino uscente, prova a portare a casa il secondo mandato consecutivo da primo cittadino, e l’architetto Antonino Pezzo, che guida una lista civica.

Pure a Francica due le liste in campo: i candidati a sindaco sono l’ex assessore Michele Mesiano e Giuseppe Fogliaro, pronti a succedere al primo cittadino uscente Giovanni Manfrida.



Anche a Polia (Comune retto da più di un anno da un commissario prefettizio a seguito delle dimissioni del sindaco Domenico Amoroso e dell’intero Consiglio comunale dopo l’arresto dell’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Anello, coinvolto nell’operazione antimafia “Imponimento”) due sono gli aspiranti sindaco: si tratta di Luca Alessandro e Maria Umbro.

A Zambrone Corrado L’Andolina tentail bis. Al primo cittadino uscente si contrappone una lista che candida a prima cittadina Mariella Epifanio.

A Brognaturo (paese che va al voto per la prematura scomparsa nel gennaio scorso del sindaco Cosmo Tassone), a correre per la poltrona da sindaco sono Rossana Tassone (figlia di Cosmo) e Giuseppe Salvatore Tassone.



Tre, invece, i candidati a sindaco a Dasà: si tratta del primo cittadino uscente Raffaele Scaturchio, di Francesco Filardo e di Antonio Rocco Portaro.

Infine, due sono i candidati a sindaco a Joppolo: Valerio Mangialardo e Giuseppe Dato, già primo cittadino, consigliere comunale uscente di minoranza. Non si ricandida il sindaco uscente Carmelo Mazza. [Continua in basso]

Filadelfia

Per la lista “Coraggio Filadelfia”, che candida a primo cittadino Anna Bartucca, i candidati alla carica di consiglieri comunale sono: Liliana Campisano (cl. ’84); Davide Caruso (cl. ’81); Maurizio De Nisi (cl. ’80); Tommaso Diaco, detto Masino (cl. ’72); Rosalba Galati (cl. ’78); Francesco Gugliotta, detto capocaccia (cl. ’77); Francesco Gugliotta, detto Franco (cl. ’58); Rosario Gugliotta (cl. ’65); Veronica Gugliotta (cl. ’79); Caterina Masolo (cl. ’70); Sandra Mazzotta (cl. ’86); Giuseppe Serraino, detto Pino (cl. ’55).



Per la lista “Filadelfia Insieme”, invece, il candidato sindaco è Francesco Zoccali. Questi gli aspiranti consiglieri comunali: Davide Pisarà; Andrea Serrao; Fabrizio Flavio Quattrocchi; Agostino De Nisi; Tommaso Anello; Giuseppina Gallo; Maria Carchedi; Ippolita Pirrò; Rosalba Montauro.

Questi i candidati a consiglieri comunali della lista “Attivamente per Filadelfia” con Antonio Carchedi candidato sindaco: Manuela Costa; Mariagrazia De Nisi; Patrizia Diaco; Gianluca Grocorace; Gianpietro Ieracitano; Francesco La Gamba; Giovanni Mastrandrea; Antonio Ranieli; Caterina Rondinelli; Vito Rondinelli; Caterina Ruscio; Vittoria Serratore. [Continua in basso]

Sant’Onofrio

I candidati consiglieri comunali a sostegno del sindaco uscente Onofrio Maragò, lista “Tre Spighe”: Rosa Ferraro (detta Rossella); Gregorio Profiti; Pietro Petrolo; Domenico Ruggiero; Onofrio Profiti; Laila El Afia; Giuseppe Ruffa; Felice Antonio Casuscelli; Giorgio Caridà; Nicola Addesi; Chiara Maria Teresa D’Amico; Maria Elisabetta Marcello.

Alla carica di consiglieri comunali nella lista a sostegno dell’aspirante primo cittadino Antonino Pezzo, lista “Coraggio Sant’Onofrio”, sono invece candidati: Giuseppe Alibrandi; Roberto Barbieri; Annamaria Donato; Antonio Figliano; Rossana La Fortuna; Nicola Lo Preiato; Pietro Lo Preiato; Rosa Maria Malfitano; Antonio Mazza; Domenico Pezzo; Giovanni Carlo Piella; Domenico Pileci. [Continua in basso]

Francica

Al fianco di Michele Mesiano, lista “Liberi di cambiare per il bene di Francica”, i dieci candidati alla carica di consigliere comunale sono: Danilo Lavecchia; Gianfranco Liguori; Antonio Mignolo; Antonio Mondella; Tonino Politi; Daniele Stagno; Antonino Staropoli; Lucia Piperno; Antonio Zaccaria; Nazzareno Emanuele Lacquaniti.

Questi i candidati consigliere nella lista guidata da Giuseppe Fogliaro (“Lista Francica”): Adriano Staropoli, Antonio Crisafulli, Antonio Lacquaniti, Francesco Currà, Emanuele Fodarello, Antonino Colacchio, Nazzareno Mondella.

Polia

Nella lista “Polia 18.0” a sostegno di Luca Alessandro sono candidati a consiglieri comunali: Alessandro Concetta; Alessia Buccinnà; Rossella Criniti; Antonio Demonte; Simone Gaccetta; Antonio Galati; Francesco Gigliotti; Mario Pizzonia; Carmelino Pujia; Francescantonio Sorrenti.

A sostegno della candidato a sindaco Maria Umbro, lista “Insieme si può – per Polia”, sono invece candidati a consiglieri comunali: Franco Pujia; Debora Teti; Antonio Masdea; Francesco Penna; Vincenzo Farina; Loredana Ielapi; Mario Teti; Matteo Umbro; Domenico Monterosso; Caterina Feroce.

Zambrone

Nella lista “Identità e futuro per Zambrone” a sostegno di Corrado L’Andolina sono candidati a consiglieri comunali: Nicola Grillo (vicesindaco); Vincenzina Rosa Corrozzo (assessore uscente); Carlo Ferraro (consigliere uscente); Pasquale Giamborino; Domenico Pepè; Salvatore Giannini (segretario cittadino del Pd); Giuseppe Conca; Salvatore Grillo; Romana Grillo; Mariana Iannello.

A sostegno della candidata a sindaco Mariella Epifanio, con la lista “Rinascita per Zambrone” ci sono invece i seguenti aspiranti consiglieri comunali: Amelia Conca; Fabio Cotroneo; Michele Florio; Gerolamo Giannini; Stefano Grillo; Antonino Mandaradoni; Giovanna Carluccia Mastrilli; Matteo Trimboli; Carlo Tripodi; Salvatore Mazzitelli.

Brognaturo

Per la lista “Continuare a servire il popolo” a sostegno dell’aspirante sindaco Rossana Tassone sono candidati a consiglieri comunali: Vincenzo Battaglia; Luca Circosta; Giuseppe Coda; Francesco Iennarella; Cosimo Nicola Papa; Adriano Renda; Ilario Cosimo Tripodi.

Con la lista “Noi per Brognaturo” che vede candidato a primo cittadino Giuseppe Salvatore Tassone, sono invece candidati a consiglieri comunali: Andrea Bertucci; Consolatina De Stefano; Raffaella Federico; Raffaele Cosmo Iennarella; Luigi Musolino; Paola Sodaro; Giovanni Scopacasa; Rita Antonia Tassone.

Dasà

Raffaele Scaturchio con la lista “Dasà insieme” presenta a consiglieri comunali: Anna Barba (vicesindaco uscente); Domenico Scarmozzino (assessore uscente); Domenica Gentile (presidente del Consiglio comunale); Bruno Corso (consigliere uscente); Vincenzo Cirillo (consigliere uscente); Elena Altamura (casalinga), Giuseppe Brogna (vigile del fuoco), Giovanni Conidoni (elettricista); Pietro Amato (carabinieri in pensione); Elio Mangiardi (avvocato).

Per la lista “Gli ulivi”, il candidato a sindaco Francesco Filardo è sostenuto dai seguenti candidati a consiglieri comunali: Marialuisa Boniardi; Maria Rosaria Catania; Rosario Cirillo; Salvatore De Masi; Angela Filardo; Giuseppe Santaguida; Antonio Siciliano; Pietro Tripodi; Martina Urzia; Maria Caterina Demarzo.

La terza lista in campo è denominata “Dasà nel cuore” e candida a sindaco Antonio Rocco Portaro. I candidati alla carica di consiglieri comunali sono: Vanessa Bova; Giuseppe Grioli; Tatiana Saragò; Bruno Demasi; Francesco Ganino; Vincenzo Racina; Domenico Bellè.

Joppolo

A sostegno del candidato a sindaco Valerio Mangilardo, in campo con la lista “Joppolo nel cuore”, sono candidati alla carica di consiglieri comunali: Antonio Loiacono di Caroniti (consigliere uscente); Ambrogio Scaramozzino (consigliere e assessore uscente); Sabrina Macchione; Alex Preiti; Francesco Albino; Sisto Comerci; Biagio Zappia; Graziano Corigliano (assessore uscente); Francesco Messina di Monte Poro; Francesca Mazzeo.

Candidato a sindaco con la lista “CambiAmo Joppolo” è invece Giuseppe Dato, già primo cittadino, consigliere comunale uscente di minoranza. A suo sostegno i candidati a consiglieri sono: Giovanni Burzì; Salvatore Burzì; Alessandro Comerci; Carmela Domenica Gurzì; Francesco Furci; Antonio Mazza; Ottavio Saccomanno; Stefano Siclari; Domenica Ventrice; Guido Ventrice.

Come si vota nei comuni sotto ai 15mila abitanti

Nei comuni sotto ai 15mila abitanti l’elezione del sindaco e del consiglio comunale è diretta e non è previsto alcun ballottaggio (salvo parità di preferenze). Si esprime la propria preferenza tracciando un segno sul candidato sindaco o sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. Nei comuni fino a 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza mentre nei comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti è possibile indicare fino a due preferenze. In questo caso, tuttavia, devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.