L’esponente del Partito democratico replica alle considerazioni del consigliere comunale ricordando alcuni dati di fatto

Replica di Samantha Mercadante del Pd rispetto alle considerazioni espresse dal consigliere comunale di Vibo Valentia, Stefano Soriano. «Ho letto le considerazioni di Stefano Soriano riferite al congresso cittadino e ritengo che non siano condivisibili per i seguenti motivi: 1) Soriano ritiene che la partita è finita mentre in realtà non è mai iniziata. Le partite si svolgono con due squadre in campo mentre nella fattispecie concreta è scesa in campo una sola squadra, quella di Collelli, nella cui formazione era presente anche l’arbitro, e nonostante giocassero senza avversari ed a porta vuota, non sono riusciti a vincere la partita, posto che su 226 iscritti hanno racimolato solo 104 voti, in altri termini una minoranza. 2) Soriano afferma che la politica ha delle regole non scritte che occorre rispettare, mentre invece noi riteniamo che ancor prima di quelle regole vadano rispettati gli statuti ed i regolamenti che sono stati invece stravolti nel caso di specie. Senza regole certe per tutti l’effetto è l’implosione. 3) Soriano afferma che il segretario cittadino oggi è Colelli. Noi riteniamo invece che Colelli rappresenti solo la minoranza del partito in quanto la maggioranza degli iscritti non ne ha condiviso la candidatura e ha preferito non votarlo dopo la richiesta di astensione da parte di Claudia Gioia. 4) Soriano sostiene che il nemico contro cui combattere è rappresentato dal centrodestra, affermazione da condividere, ma riteniamo che in queste condizioni sia destinata a rimanere solamente una bella espressione su carta in quanto un segretario cittadino che non appare credibile neppure agli iscritti ancor più non lo può essere agli occhi dei cittadini e degli elettori, senza il cui sostegno ci troveremmo a combattere una guerra contro il centrodestra già persa in partenza. Ed infatti, il punto è la credibilità del partito cittadino come condizione per aggregare non soltanto gli iscritti ma anche i pezzi di società civile fondamentali per mettere a punto una coalizione competitiva».

