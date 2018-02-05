Tutti gli articoli di Politica
Iniziativa politica promossa dal candidato alla Camera dei deputati della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale Vibo-Soverato Bruno Censore, il prossimo mercoledì 7 febbraio, alle 17.30, nella sala consiliare della Provincia di Vibo Valentia.
Insieme al deputato uscente, nell’ambito dell’evento, interverranno diversi candidati che corrono sotto le insegne dei partiti che danno vita alla coalizione: Partito democratico, Civica popolare-Lorenzin, + Europa con Emma Bonino, Insieme-Italia Europa.
In particolare sono previsti gli interventi di Vincenzo De Filippis, Annamaria Casuscelli, Caterina Forelli, Rocco Ruffa, Elisa Vittoria Greco, Gian Maria Lebrino (candidati alla Camera), Ernesto Magorno, Aquila Villella, Francesco Cannizzaro (candidati Senato).
