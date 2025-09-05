Tutti gli articoli di Politica
La prima lista del centrodestra formalizzata in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre è quella di Noi Moderati, presentata questa mattina, venerdì 5 settembre, in Corte d’Appello a Catanzaro.
Presente il coordinatore regionale ed ex sottosegretario Pino Galati che ha sottolineato il sostegno convinto al governatore Roberto Occhiuto. Galati si è detto sicuro che la lista supererà la soglia del 4%. Questo l’elenco dei candidati per la Circoscrizione Centro: Lea Concolino, Valeria Fedele, Gennaro Lerose, Pascasio Matacera, Giuseppina Mellace, Vito Pitaro, Michele Rosato, Antonio Giuseppe Sciumbata.