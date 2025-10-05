È andato a votare un quinto degli aventi diritto. Tra i comuni più virtuosi Sorianello, all'opposto invece Fabrizia e Spilinga. Urne aperte ancora fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la sfida tra Occhiuto, Tridico e Toscano
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Vibo Valentia continua ad essere la provincia calabrese in cui al momento si è votato di meno, anche secondo i dati dell’affluenza delle ore 19. Secondo i numeri diffusi dal portale Eligendo, finora si è infatti recato alle urne il 20,64% degli aventi diritto. Cifra comunque in linea con la precedente tornata elettorale: nel 2021 alla stessa ora l’affluenza era del 20,38%.
A livello regionale, l’affluenza delle ore 19 si attesta al 23,22%. Catanzaro la provincia più “virtuosa” con il 26%, seguono Reggio Calabria (24,75%), Crotone (23,34%), Cosenza (21,37%). Ultima, come detto, Vibo Valentia.
In Calabria l’affluenza alle 12 era del 7,70% (provincia di Vibo 6,07%). Le urne per le elezioni regionali, rimarranno aperte fino alle ore 23. Domani si vota ancora, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede, per scoprire l’esito della sfida tra il governatore uscente Roberto Occhiuto (centrodestra), l’eurodeputato Pasquale Tridico (centrosinistra) e Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare).
L’affluenza delle 19 nei comuni vibonesi
Nella provincia di Vibo, tra i comuni con l’affluenza maggiore figurano Sorianello, Ionadi, Brognaturo e Acquaro. Quella più bassa si registra invece a Fabrizia, Spilinga, Dinami e Vallelonga. Di seguito i dati comune per comune.
Acquaro: 27,36%
Arena: 14,23%
Briatico: 21,28%
Brognaturo: 27,67%
Capistrano: 22,34%
Cessaniti: 20,60%
Dasà: 19,94%
Dinami: 12,49%
Drapia: 15,70%
Fabrizia: 11,48%
Filadelfia: 23,65%
Filandari: 18,97%
Filogaso: 20,07%
Francavilla: 19,12%
Francica: 16,43%
Gerocarne: 22,60%
Ionadi: 28,29%
Ioppolo: 15,50%
Limbadi: 23,76%
Maierato: 12,60%
Mileto: 23,22%
Mongiana: 17,63%
Monterosso: 22,28%
Nardodipace: 15,42%
Nicotera: 13,57%
Parghelia: 22,60%
Pizzo: 18,69%
Pizzoni: 12,71%
Polia: 19,36%
Ricadi: 25,45%
Rombiolo: 21,35%
San Calogero: 17,09%
San Costantino: 19,07%
San Gregorio d’Ippona: 21,58%
San Nicola da Crissa: 20,02%
Sant’Onofrio: 17,38%
Serra San Bruno: 21,03%
Simbario: 14,22%
Sorianello: 31,17%
Soriano Calabro: 22,83%
Spadola: 26,63%
Spilinga: 12,22%
Stefanaconi: 20,30%
Tropea: 21,59%
Vallelonga: 12,52%
Vazzano: 20,56%
Vibo Valentia: 26,33%
Zaccanopoli: 15,97%
Zambrone: 21,65%
Zungri: 15,33%