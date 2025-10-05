Vibo Valentia continua ad essere la provincia calabrese in cui al momento si è votato di meno, anche secondo i dati dell’affluenza delle ore 19. Secondo i numeri diffusi dal portale Eligendo, finora si è infatti recato alle urne il 20,64% degli aventi diritto. Cifra comunque in linea con la precedente tornata elettorale: nel 2021 alla stessa ora l’affluenza era del 20,38%. 

A livello regionale, l’affluenza delle ore 19 si attesta al 23,22%. Catanzaro la provincia più “virtuosa” con il 26%, seguono Reggio Calabria (24,75%), Crotone (23,34%), Cosenza (21,37%). Ultima, come detto, Vibo Valentia.

In Calabria l’affluenza alle 12 era del 7,70% (provincia di Vibo 6,07%). Le urne per le elezioni regionali, rimarranno aperte fino alle ore 23. Domani si vota ancora, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede, per scoprire l’esito della sfida tra il governatore uscente Roberto Occhiuto (centrodestra), l’eurodeputato Pasquale Tridico (centrosinistra) e Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare).

L’affluenza delle 19 nei comuni vibonesi

Nella provincia di Vibo, tra i comuni con l’affluenza maggiore figurano Sorianello, Ionadi, Brognaturo e Acquaro. Quella più bassa si registra invece a Fabrizia, Spilinga, Dinami e Vallelonga. Di seguito i dati comune per comune.

Acquaro: 27,36%

Arena: 14,23%

Briatico: 21,28%

Brognaturo: 27,67%

Capistrano: 22,34%

Cessaniti: 20,60%

Dasà: 19,94%

Dinami: 12,49%

Drapia: 15,70%

Fabrizia: 11,48%

Filadelfia: 23,65%

Filandari: 18,97%

Filogaso: 20,07%

Francavilla: 19,12%

Francica: 16,43%

Gerocarne: 22,60%

Ionadi: 28,29%

Ioppolo: 15,50%

Limbadi: 23,76%

Maierato: 12,60%

Mileto: 23,22%

Mongiana: 17,63%

Monterosso: 22,28%

Nardodipace: 15,42%

Nicotera: 13,57%

Parghelia: 22,60%

Pizzo: 18,69%

Pizzoni: 12,71%

Polia: 19,36%

Ricadi: 25,45%

Rombiolo: 21,35%

San Calogero: 17,09%

San Costantino: 19,07%

San Gregorio d’Ippona: 21,58%

San Nicola da Crissa: 20,02%

Sant’Onofrio: 17,38%

Serra San Bruno: 21,03%

Simbario: 14,22%

Sorianello: 31,17%

Soriano Calabro: 22,83%

Spadola: 26,63%

Spilinga: 12,22%

Stefanaconi: 20,30%

Tropea: 21,59%

Vallelonga: 12,52%

Vazzano: 20,56%

Vibo Valentia: 26,33%

Zaccanopoli: 15,97%

Zambrone: 21,65%

Zungri: 15,33%