Convocato il primo Consiglio che prevede anche l’elezione del presidente e del vicepresidente del civico consesso

Nuova giunta comunale a San Calogero. A nominarla il neo sindaco Giuseppe Maruca. Assessore all’urbanistica e vicesindaco Domenico Zinnà (eletto in consiglio comunale con 190 voti); assessore al bilancio, alle attività produttive ed all’agricoltura Giuseppe Castagna (177 voti a consigliere comunale); assessore al territorio, all’ambiente ed al verde pubblico Caterina Scuteri (96 voti a consigliere comunale); assessore alla pubblica istruzione e pari opportunità Michela Cocciolo (63 voti per il consiglio comunale).

Il primo consiglio comunale è stato convocato per il 7 ottobre prossimo al fine di presentare la nuova giunta, per convalidare gli eletti, eleggere il presidente ed il vicepresidente del consiglio comunale ed esporre le linee programmatiche della nuova amministrazione che ha avuto la meglio sulla lista “Insieme per crescere” guidata dal candidato sindaco sconfitto Antonio Calabria.



