Pasquale Farfaglia si affida a due elette della sua lista. Convocato anche il primo nuovo consiglio comunale

Anche San Gregorio d’Ippona ha la nuova giunta comunale. Il neo eletto sindaco Pasquale Farfaglia ha infatti nominato quale proprio vicesindaco Rosaria Suriano, 46 anni (che quale consigliere comunale ha ottenuto 109 preferenze) e quale assessore anche la giovanissima Vittoria Santacaterina, 22 anni (a consigliere comunale ha ottenuto 87 voti). Per il 9 ottobre prossimo, intanto, è prevista la prima convocazione del nuovo consiglio comunale alle ore 19. In tale occasione avverrà la comunicazione al Consiglio della nuova giunta e l’esposizione delle linee programmatiche sulle quali intenderà muoversi la nuova amministrazione (si esce da un commissariamento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose). E’ anche prevista l’elezione del nuovo presidente del consiglio comunale ed il suo vice.



