Quattro i nuovi assessori tutti eletti in Consiglio con la lista “Liberamente” che ha ottenuto una storica affermazione sull’accordo Censore-Salerno. Pomeriggio l’insediamento del civico consesso

Nuova giunta comunale a Serra San Bruno. A nominarla il neo sindaco Alfredo Barillari che con la sua lista “Liberamente” ha sconfitto l’accordo politico fra Bruno Censore (Pd) e Nazzareno Salerno (ex Fi) che aveva designato a sindaco Antonio Procopio e anche la lista “Per Serra Insieme” con candidato a sindaco Biagio Figliucci, espressione di Forza Italia, Fdi, più qualche altro consigliere comunale uscente.



Vicesindaco è stata nominata Rosanna Federico, la più votata a consigliere comunale con 475 preferenze. Gli altri assessori sono: Giuseppe Zaffino (consigliere comunale con 277 voti), Carmine Franzè (274 voti), Raffaella Ariganello (252 voti).



Il primo nuovo consiglio comunale è stato convocato per oggi pomeriggio alle ore 18 al fine di presentare la nuova giunta, convalidare gli eletti in consiglio comunale, eleggere il presidente ed il vicepresidente del consiglio comunale ed esporre le linee programmatiche della nuova amministrazione. Per Serra San Bruno si apre una nuova stagione politica. Gli elettori non hanno infatti gradito la riproposizione dell’accordo politico che nel marzo 2019 aveva consentito al sindaco Luigi Tassone di rimanere in vita (dopo il passaggio di alcuni consiglieri della sua maggioranza all’opposizione) facendosi affiancare quale vicesindaco da Jlenia Tucci (vicina a Nazzareno Salerno e nelle amministrative del 2016 candidata contro Tassone).



