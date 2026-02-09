Il servizio sarà operativo tutte le mattine nei locali municipali. l’obiettivo è accompagnare e agevolare gli utenti negli adempimenti necessari per la presentazione delle istanze

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia annuncia l’attivazione di un nuovo servizio di assistenza e orientamento agli utenti per l’espletamento degli adempimenti amministrativi, a supporto del Punto Unico di Accesso dei Servizi sociali dell’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia.

Il servizio, che sarà operativo tutte le mattine presso i locali dei Servizi sociali del municipio di Vibo Valentia, Comune capofila dell’Ambito, è finalizzato ad affiancare e accompagnare i cittadini nel percorso di accesso ai servizi sociali e sociosanitari, attraverso un’attività dedicata di informazione, orientamento e supporto amministrativo.

In particolare, il servizio si occuperà di accompagnare e agevolare gli utenti negli adempimenti necessari per la presentazione delle istanze, fornendo un aiuto concreto nella compilazione della documentazione e nell’interlocuzione con il sistema dei servizi, in stretta collaborazione con il Pua e con i Servizi sociali professionali.

L’attività sarà svolta in raccordo con enti del Terzo settore e patronati convenzionati, valorizzando le competenze presenti sul territorio e rafforzando la rete di prossimità.

L’attivazione del servizio assume un rilievo particolarmente strategico in prossimità dell’apertura del nuovo Avviso di accesso ai servizi per l’annualità 2026, consentendo di rendere più semplice, equo e trasparente l’accesso alle misure previste, soprattutto per le persone anziane, le persone con disabilità e i nuclei familiari in condizione di fragilità.

«Questo nuovo servizio – dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Lorenza Scrugli – rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del nostro sistema di welfare locale. Vogliamo che nessun cittadino resti escluso dai servizi per difficoltà burocratiche o informative. Il supporto agli adempimenti amministrativi è uno strumento fondamentale per rendere effettivi i diritti sociali e per garantire un accesso più semplice e accompagnato ai servizi».

L’iniziativa si inserisce nel solco delle indicazioni della Regione Calabria, che promuovono il rafforzamento dei Punti Unici di Accesso e dei servizi di orientamento e accompagnamento quali elementi essenziali dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali e dei processi di integrazione sociosanitaria.

L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno a costruire servizi sempre più vicini ai bisogni delle persone, capaci di coniugare semplificazione amministrativa, prossimità e tutela delle fasce più fragili della popolazione.