Seggi aperti il 15 e 16 novembre per il rinnovo del Consiglio comunale. In campo una sola lista, SiAmo Stefanaconi, guidata dall’ex sindaco e già presidente della Provincia, che nel comizio finale rivendica i risultati ottenuti e punta il dito contro le procedure che hanno portato alla caduta della sua amministrazione

Presidenti di seggio e scrutatori si sono già insediati nelle tre sezioni elettorali collocate nelle aule della scuola secondaria di primo grado Ferdinando Santacaterina di Stefanaconi. Le urne per il rinnovo del Consiglio comunale, dopo circa 28 mesi di gestione commissariale straordinaria del Comune, resteranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì 16 novembre. Un turno elettorale che Stefanaconi vivrà in perfetta solitudine, in Calabria, data la sua natura straordinaria riservata ai soli Comuni i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose e con scadenza del termine della gestione straordinaria fissata nel secondo semestre dell’anno in corso. Unico caso in Italia insieme alla campana Calvi Risorta, in provincia di Caserta, dove i cittadini si apprestano a votare nelle medesime date del 15 e 16 novembre.

A Stefanaconi la sfida sarà al quorum fissato al 40 per cento degli aventi diritto. Sulla linea di partenza si trova infatti una sola lista: SiAmo Stefanaconi, espressione dell’ultima maggioranza alla guida del Comune all’atto dello scioglimento e con candidato a sindaco proprio Salvatore Solano, già primo cittadino per due mandati ed ex presidente della Provincia. Al suo fianco buona parte della maggioranza uscente, il cui percorso amministrativo si era bruscamente interrotto nel luglio del 2024, a seguito del provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri e disposto con apposito decreto dal Quirinale. Da lì una strenua battaglia legale che ha visto gli ex amministratori promuovere ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, entrambi respinti, e che, a due giorni dalla presentazione della lista, ha registrato anche la dichiarazione di incandidabilità in primo grado per Solano da parte del Tribunale di Vibo Valentia. Provvedimento che sarà oggetto di un nuovo ricorso.

Ieri, a poche ore dall’entrata in vigore del silenzio elettorale, il comizio di chiusura della lista in una piazza della Vittoria diradata dal freddo pungente e dalla diretta streaming, nel corso del quale Solano ha rivendicato con forza i risultati conseguiti nel corso dei suoi mandati alla guida del Comune e della Provincia, e lanciato un nuovo appello alla partecipazione al voto. Benché bastino poco più di 700 consensi alla lista SiAmo Stefanaconi per tornare alla guida del Palazzo comunale, un’investitura popolare ampia avrebbe un significato simbolico rilevante oltre ogni dato puramente numerico.

E in questo senso lavorano alacremente anche i candidati al Consiglio, a partire dagli uscenti, o già candidati nell’ultima tornata, Domenico Barbalaco, Francesco Chiarella, Fortunato Cugliari, Antonio D’Angelo, Emanuele Franzè, Francesca Isaia e Alessandra Policaro, alle new entry Francesco Febbraro, Roberto Frappa e Vittoria Galeano.

Il comizio finale

«Avevamo portato il nostro Comune, sotto il profilo economico e finanziario, tra le realtà più virtuose della Calabria. Un traguardo costruito nel tempo attraverso scelte responsabili e un uso rigoroso delle risorse pubbliche» ha rimarcato Solano nel suo intervento, aggiungendo che «un paese che nel lontano passato finiva sui giornali per fatti di cronaca nera, finalmente faceva parlare di sé per la cultura, lo sport, le iniziative e la capacità di coinvolgere le persone. Finalmente si parlava di Stefanaconi per le cose belle».

Ricordata con enfasi anche la fase del Covid, in cui l’Amministrazione si pose in prima linea per alleviare i disagi dei residenti in quello che fu il primo comune dichiarato “zona rossa” nella provincia di Vibo.

«Fu in quei giorni difficili – ha ricordato Solano – che il senso di comunità si è manifestato con più forza. Mentre il mondo ci chiedeva di stare lontani, noi riuscimmo a sentirci tutti parte della stessa famiglia. Da quel sentimento nacque un’iniziativa che porterò sempre con me: il Pane della Solidarietà. Il forno pubblico di Villa Elena, realizzato dalla nostra amministrazione, diventò un simbolo di solidarietà. A Pasqua, consegnammo il pane a tutte le famiglie del paese, senza distinzione, come simbolo di pace, fratellanza e speranza. E quando le mascherine erano introvabili, tante donne di Stefanaconi iniziarono a cucirle. Noi le distribuimmo porta a porta, perché nessuno si sentisse abbandonato. In quei giorni abbiamo visto il volto più bello di Stefanaconi. Di quella Stefanaconi sono stato, e sarò sempre, profondamente orgoglioso. Fu in quei momenti che capii fino in fondo cosa significasse essere sindaco».

Poi lo scioglimento che per Solano, carte alla mano, non deve essere associato alle infiltrazioni mafiose. «Il nostro Comune è stato solamente sciolto, ma senza che ci fossero infiltrazioni mafiose - ha affermato -. Questa è l’unica e documentata verità, non ve ne sono altre. Lo ribadisco ancora una volta: né la Commissione di accesso né le stesse sentenze della giustizia amministrativa hanno accertato un solo, e ripeto un solo episodio concreto di condizionamento o di compromissione dell’attività amministrativa. È una vicenda che, per tutto ciò che è accaduto, meriterebbe davvero di diventare un film. E non escludo che, un giorno, questo possa accadere realmente».

Sul piano delle proposte amministrative, l’attenzione di Solano si è concentrata soprattutto sulle opere pubbliche, sulla riapertura dei luoghi di aggregazione sociale e degli impianti sportivi nonché sulla viabilità con riferimenti espliciti alla Tangenziale Est e alla Provinciale n. 16 verso il fondovalle Mesima, oggetto in questi giorni di interventi di ripristino.

Quindi, nel finale, sono arrivate le considerazioni più personali: «Quando ripenso ai sacrifici affrontati, alle responsabilità assunte e ai traguardi raggiunti, non posso nascondere l’amarezza per ciò che mi è stato riservato. Dopo aver dedicato una parte importante della mia vita a questa terra e aver contribuito a risollevare istituzioni che sembravano non avere futuro, è difficile accettare che tutto venga oscurato da vicende e valutazioni che non smetterò mai di ritenere ingiuste. E allora mi domando: quale messaggio consegniamo alle nuove generazioni? Che sia meglio non esporsi, non assumersi responsabilità, restare a guardare invece di provare a cambiare le cose? Io non voglio credere che questo debba essere il destino della nostra terra - ha detto -. Non voglio che il coraggio lasci il posto alla paura e che la rassegnazione prevalga sulla volontà di costruire un futuro migliore. Ma il tempo trascorso mi ha fatto comprendere una cosa ancora più importante: si è interrotto un percorso amministrativo, non la forza che lo aveva reso possibile. La passione è rimasta intatta, così come l’impegno e il legame con questa terra. Soprattutto, non è venuta meno la volontà di continuare a fare qualcosa di buono per Stefanaconi, e per la mia terra. Ed è per questo che oggi sono ancora qui».