Tropea sta attraversando giorni di forte tensione a causa delle ripetute e prolungate interruzioni dell’erogazione idrica, con disagi che colpiscono residenti e operatori economici proprio alle porte del periodo natalizio. La situazione è stata denunciata da Antonio Piserà, ex consigliere comunale, che ha diffuso un comunicato per richiamare l’attenzione della Commissione Straordinaria e chiedere interventi immediati.

Secondo quanto riportato da Piserà, da giorni l’erogazione di acqua viene interrotta dalle 19:00 alle 08:00 del mattino «senza alcuna comunicazione preventiva alla cittadinanza». Un disagio aggravato da un caso ancor più critico: il quartiere Marina sarebbe «completamente a secco da due giorni consecutivi», senza alcuna erogazione nelle 24 ore.

La situazione sta mettendo in seria difficoltà attività commerciali, bar, ristoranti e strutture ricettive, proprio mentre la città si prepara all’accensione delle luminarie natalizie, evento che ogni anno richiama numerosi visitatori. Per questo gli operatori del settore manifestano forte preoccupazione per le ripercussioni igienico-sanitarie e per i danni d’immagine che la città potrebbe subire.

Piserà definisce la condizione «intollerabile» e si fa portavoce del malcontento della comunità tropeana. Nel suo appello alla Commissione Straordinaria chiede un «intervento urgente per ripristinare la regolare erogazione idrica», con priorità per le zone completamente prive di servizio, e invita il Comune a «fornire comunicazioni ufficiali e tempestive sull’origine dei disservizi e sui tempi previsti per la loro risoluzione».

Un richiamo alla responsabilità istituzionale che arriva in un momento delicato per la città: «Tropea non può permettersi, proprio in un periodo di grande visibilità, di vivere situazioni che mettono in difficoltà famiglie, imprese e l’intera immagine della città», conclude Piserà.