È stata completata la nuova struttura sportiva all’aperto realizzata nell’area di pertinenza dell’Ipsia di Vibo Valentia, un’opera finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L’intervento, dal valore complessivo di 270mila euro, consegna agli studenti un nuovo spazio dedicato allo sport, all’aggregazione e alla crescita personale, rafforzando l’offerta formativa dell’istituto e migliorando la qualità degli ambienti scolastici. La nuova struttura nasce con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria tra i giovani e di offrire un luogo moderno e attrezzato per lo svolgimento di attività sportive all’aperto, in linea con la missione del Pnrr di potenziare i servizi educativi e favorire inclusione e benessere.

L’opera si inserisce in un più ampio programma di interventi della Provincia di Vibo Valentia destinati all’edilizia scolastica, con particolare attenzione alla sicurezza, all’innovazione e al miglioramento degli spazi a disposizione degli studenti. Per l’Ipsia di Vibo Valentia si tratta di un risultato concreto che arricchisce il patrimonio scolastico provinciale e restituisce alla comunità un’infrastruttura moderna e funzionale.

Un ruolo centrale nell’intero percorso di realizzazione è stato svolto dalla Macrostruttura Edilizia Scolastica della Provincia di Vibo Valentia, guidata dall’architetto Carolina Bellantoni che – coadiuvata dai geometri Matteo Mesiano, Tonino Lascala e Ottaviano Demasi – ha seguito e coordinato l’iter tecnico-amministrativo dell’intervento, dalla programmazione fino al completamento dell’opera, assicurando il rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti.

Soddisfazione per il completamento dei lavori è stata espressa dal presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, che ha sottolineato come l’opera rappresenti «un segnale concreto di utilizzo efficace delle risorse europee e della capacità delle istituzioni di trasformare i finanziamenti in opportunità reali per i giovani e per il territorio».

Per il presidente L’Angiolina: «La nuova struttura sportiva non costituisce soltanto un’infrastruttura a servizio della scuola, ma un luogo destinato a diventare punto di riferimento per attività educative, sportive e aggregative, capace di coinvolgere l’intera comunità. Con quest’opera – ha evidenziato – la Provincia di Vibo aggiunge un ulteriore tassello al percorso di riqualificazione delle scuole vibonesi, confermando l’attenzione verso ambienti scolastici sempre più moderni, inclusivi e funzionali. Investire nella scuola significa investire nel futuro della comunità».