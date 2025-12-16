È stato convocato il prossimo Consiglio comunale di Vibo Valentia, che si riunirà lunedì 22 dicembre alle ore 8:30 (in eventuale seconda convocazione il 23 alle 9.30). A renderlo noto è il presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello, al termine della conferenza dei capigruppo svoltasi il 12 dicembre.

L’ordine del giorno si presenta particolarmente articolato e di rilevanza strategica per la vita amministrativa dell’ente, con numerosi punti dedicati alla programmazione finanziaria, ai tributi comunali, ai lavori pubblici e al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

La seduta si aprirà con le comunicazioni del presidente e del sindaco, per poi entrare nel vivo con la discussione sulla regolarizzazione di un intervento di somma urgenza relativo al ripristino della condotta fognaria lungo il torrente Sant’Anna, opera necessaria per il corretto collettamento delle acque reflue verso l’impianto di depurazione di Porto Salvo.

Ampio spazio sarà riservato al riconoscimento di debiti fuori bilancio, con diverse proposte che riguardano contenziosi, sentenze esecutive e interventi su infrastrutture comunali, tra cui lavori di recupero di aree degradate e partite finanziarie connesse a programmi di sviluppo urbano finanziati con fondi regionali ed europei.

Tra i punti più rilevanti figurano inoltre la variazione al bilancio di previsione 2025-2027, la determinazione delle aliquote Imu per il 2026, l’approvazione del regolamento sull’addizionale comunale Irpef e il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2026-2028.

Il Consiglio sarà chiamato anche ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, l’elenco annuale degli interventi per il 2026 e il programma degli acquisti di beni e servizi, oltre alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune.

Parte centrale della seduta sarà infine dedicata agli atti di programmazione economico-finanziaria, con la discussione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, della relativa nota di aggiornamento e dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, passaggi fondamentali per delineare le scelte politiche e amministrative del prossimo triennio.

I lavori del Consiglio comunale potranno essere seguiti anche a distanza, grazie alla diretta streaming disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia.