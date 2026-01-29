Il Movimento esclude che l’attuale detentrice delle deleghe all’Innovazione tecnologica e alla Digitalizzazione possa essere sostituita: «Sta facendo un ottimo di lavoro. Sì alla rotazione degli incarichi, ma a tempo debito»

«L’assessora Luisa Santoro non è in discussione». È questa, in estrema sintesi, la reazione del Movimento 5 Stelle di Vibo che replica alle indiscrezioni secondo cui Santoro sarebbe in uscita per essere sostituita da un altro esponente del M5s nell’ambito del rimpasto di giunta su cui sta lavorando il sindaco Enzo Romeo.

«La sostituzione dell’assessora Santoro non rientra in alcun modo nei piani del Movimento – si legge in una nota firmata anche dal gruppo consiliare -. Al contrario, intendiamo rinnovarle pubblicamente la nostra piena fiducia, riconoscendo il valore e la qualità del lavoro svolto. Grazie al suo impegno, la città di Vibo Valentia è stata riconosciuta, nel luglio scorso, tra i 50 Comuni più digitali, moderni e inclusivi d’Italia. Nel corso del suo mandato assessorile sono stati raggiunti risultati concreti e significativi, tra cui la realizzazione del nuovo sito istituzionale conforme agli standard PNRR, l’attivazione delle notifiche tramite App IO e la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio comunale, quest’ultima fondamentale in termini di trasparenza e partecipazione democratica».

Poi, la conclusione: «All’inizio della consiliatura, come gruppo, abbiamo condiviso il principio della rotazione degli incarichi, valorizzando le numerose competenze presenti all’interno del Movimento. Qualora in futuro dovesse emergere la necessità di un avvicendamento, questo avverrà nei tempi e nei modi opportuni, attraverso un confronto sereno e responsabile con il sindaco Enzo Romeo e con i diretti interessati».