Disco verde dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia al progetto definitivo ed esecutivo complessivo, redatto dai tecnici incaricati, denominato “Interventi di miglioramento del tessuto urbano di Viale Stazione nella frazione di Vibo Marina”. Ora i lavori andranno a bando. L’importo complessivo dei lavori è pari a 640.000 euro, somma finanziata dalla Regione Calabria. Il via libera agli elaborati progettuali è stato formalizzato – su indicazione dell’assessore ai Lavori pubblici dell’ente Giovanni Russo – dalla giunta, presieduta dal sindaco Maria Limardo, attraverso l’approvazione di una apposita delibera. Le risorse economiche – come anticipato – sono state liquidate a Palazzo Luigi Razza da parte della Cittadella regionale. La delibera di giunta regionale del 10 luglio del 2020 – lo ricordiamo – ha, infatti, previsto interventi e misure anticrisi a favore delle città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, anche in risposta alla emergenza sanitaria Covid-19, con particolare riferimento all’obiettivo generale della «inclusione sociale. Da conseguirsi – è annotato nella delibera dell’esecutivo comunale – tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, o interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico».



Una successiva delibera sempre di giunta regionale del 2021, avente ad oggetto i “Provvedimenti attuativi della delibera di giunta regionale numero 188 del 2020. Attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Pac-Calabria 2014/2020 – Asse 9 (Fesr) inclusione sociale. Approvazione schema di accordo tra amministrazioni”, ha quindi attribuito al Comune capoluogo (dopo che l’amministrazione comunale ha proposto la realizzazione di diversi lavori tra cui quello denominato appunto “Interventi di miglioramento del tessuto urbano di Viale Stazione nella frazione di Vibo Marina”), le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi.

