“Poco più di un mese fa eravamo stati come Partito democratico a visitare il sito dei mercati generali, chiuso nel 2012 ufficialmente per dei lavori che dovevano durare pochi mesi e mai riaperto. A distanza di dieci anni la situazione è rimasta sempre la stessa, ovvero Mercati Chiusi!”. Ad affermarlo sono i consiglieri comunali di Vibo, Laura Pugliese e Stefano Soriano i quali evidenziano: “Tuttavia, nel 2017 la precedente amministrazione comunale aveva reperito un finanziamento di 6,5 milioni di euro per la ristrutturazione emessa a norma dei mercati generali. Ad oggi, a distanza di sette anni, non si è riusciti ancora ad appaltare il lavoro. L’amministrazione Limardo non ha impresso né una svolta né un’accelerazione su questo progetto cosi come su molti altri dove si sono sprecati solo gli annunci e i proclami”. [Continua in basso]

“Dalle informazioni avute dagli uffici, il progetto è in una fase di stallo in quanto non è stato ancora consegnato al Comune completo di tutte le verifiche necessarie – hanno proseguito Pugliese e Soriano – così, in data odierna abbiamo presentato un’interrogazione per il prossimo question time del 6 febbraio per chiedere spiegazioni su questa situazione che causa danni economici enormi non solo agli operatori del settore costretti altrove per svolgere il loro lavoro, ma anche alle casse comunali che da dodici anni non incassano somme che, soprattutto in questa situazione economica, avrebbero giovato”. Gli esponenti del Pd in consiglio comunale, concludono che “è ora, a poco più di una anno dalla conclusione del mandato da parte del sindaco Maria Limardo e di questa amministrazione, che si faccia chiarezza e che i cittadini comprendano come questi ultimi cinque anni hanno contribuito a portare questa città sempre più sull’orlo del baratro in molti settori, noi come Partito Democratico ci auguriamo e lavoriamo perché questa sia l’ultima amministrazione di centrodestra che governi questa città”.

