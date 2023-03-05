Il gruppo è guidato da Cesere Ierullo. Il direttivo costituente del partito: «Abbiamo deciso di unire le nostre forze per creare un nuovo spazio di partecipazione e di rinnovamento per la città»

Nasce a Vibo Valentia il movimento “Nuovi orizzonti”. Il gruppo, anticipano i promotori, «vedrà la partecipazione di vari giovani ed esperti del mondo politico, culturale e istituzionale della città per costruire insieme un’alternativa politica in provincia». Il movimento nasce dalla volontà di creare «un’alternativa ai partiti tradizionali, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e promuovendo una nuova cultura della partecipazione e della trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Il nostro obiettivo – sostengono – è quello di stimolare la collaborazione tra le diverse componenti della società civile e favorire il dialogo costruttivo con le istituzioni» Il gruppo fondatore del movimento, composto da giovani professionisti, imprenditori, docenti, rappresentanti della società civile e esperti di politica e di diritto ha nominato nella data odierna come loro rappresentante il professor Cesare Ierullo, che nelle prossime settimane definirà le cariche all’interno del direttivo. «Abbiamo deciso di unire le nostre forze per creare un nuovo spazio di partecipazione e di rinnovamento per la città di Vibo Valentia», spiega il direttivo costituente del partito. [Continua in basso]

«Le prime iniziative messe in campo saranno la promozione di incontri pubblici per discutere i temi della città e la creazione di gruppi di lavoro tematici su argomenti specifici. Il movimento civico rappresenterà un’alternativa ai partiti tradizionali, che spesso appaiono lontani dalle esigenze reali della città e dei suoi abitanti», dichiara Cesare Ierullo. Il gruppo aggiunge: «L’obiettivo è quello di dare voce alle esigenze dei cittadini e di promuovere un cambiamento culturale che possa stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica della città. Vogliamo creare un’ampia coalizione di soggetti che condividano i valori della partecipazione attiva e della trasparenza nella gestione della cosa pubblica». Infine si fa rilevare: «La nascita del movimento rappresenta un segnale di speranza per la città e per tutti coloro che credono nella partecipazione attiva alla vita pubblica. Il nostro movimento si propone di guardare verso nuovi orizzonti, aprendo la strada a una nuova cultura politica che metta al centro la partecipazione attiva dei cittadini e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica».

