Il segretario provinciale Romano: «È in corso in diversi comuni la costituzione dei circoli cittadini per dare voce ai territori e per rafforzare l'idea di un partito liberale e riformista»

Nominato il direttivo provinciale di Azione, il partito che fa capo a livello nazionale a Carlo Calenda. Lo riferisce il segretario provinciale Pino Romano che spiega: «Ho ritenuto di nominare il direttivo provinciale per radicare il partito in provincia oltre che in città. I componenti che faranno parte del direttivo provinciale al momento sono: Sandro Cortese, Antonino Distilo, Franco Fusca, Maurizio Mazzotta, Gaetano Satriani».



Peraltro, è in corso nei vari comuni della provincia di Vibo «la costituzione dei circoli cittadini per dare voce ai territori e per rafforzare l’idea di un partito liberale e riformista che deve essere fortemente rappresentativo di tutte le realtà locali».

