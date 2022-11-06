L’esponente di Liberamente progressisti mette sotto accusa «l’incapacità di chi ci amministra, a capire come risolvere le continue urgenze in essere»

«Il problema della mobilità nella città, non è affatto risolto, anzi alcune scelte politiche a dir poco inadeguate, hanno evidenziato l’incapacità di chi ci amministra, a capire come risolvere le continue urgenze in essere. Vi è la mancanza di un’appropriato piano della mobilità, a seguito degli spostamenti delle scuole primarie Trentacapilli/Murmura e Don Bosco, che possa rispondere a come ovviare, con percorsi alternativi o alternati, alle interconnessioni dei mezzi, che si concentrato nelle ore mattutine, provocando evidenti congestioni nelle arterie di comunicazione, immediatamente vicine gli agglomerati scolastici». È quanto denuncia Sergio Barbuto, esponente di Liberamente progressisti, movimento che nel Vibonese fa riferimento al consigliere regionale Antonio Lo Schiavo. [Continua in basso]

A parere, quindi, di Barbuto a quanto appena denunciato si aggiunge «l’assoluta mancanza di corrispondenti aree di sosta, altro problema non calcolato a seguito dello spostamento di una scuola come la Don Bosco, che movimenta un numero importante di studenti con le relative famiglie e conseguenti mezzi di trasporto privati. Si può tranquillamente affermare che il più importante risultato raggiunto, sia l’aver sottoposto i cittadini che percorrono le adiacenti vie dei plessi scolastici, a continui disagi e forme di stress dovuti al traffico congestionato». Ritornando, altresì, al problema sollevato in più segnalazioni, dello spostamento della scuola Trentacapilli/Murmura, in altra area «fortemente disagevole, poiché al di fuori della perimetrazione centrale della città, per un plesso primario di tale portata», il rappresentante di Liberamente progressisti evidenzia «come non sia stata ponderata bene, la mobilità, che vede intere famiglie portare i figli nei diversi punti di raccolta, privi di pensiline a protezione delle intemperie. Questa è una città in fermento, non è per la programmazione della festa della birra, ma per le continue provocazioni che subisce. La vicinanza al cittadino e l’impegno nei confronti dell’utente, sono nozioni che si sovrappongono e si integrano perfettamente, qui è un concetto astratto. Il concetto urbanistico della mobilità – conclude Sergio Barbuto – che definisce gli spazi di uso collettivo, a nella città di Vibo, è direttamente proporzionale all’ immobilità politica».

