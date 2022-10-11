Il responsabile organizzativo locale del partito di Calenda punta il dito contro il primo cittadino e auspica per il futuro una guida della città che «sia pronta al confronto con tutte le forze politiche»

«Disertare i Consigli comunali così come avvenuto da parte del sindaco in occasione dell’ultima convocazione o comunque abbandonare l’aula ogni qual volta i discorsi di qualche componente dell’opposizione non vengono condivisi, rappresentano gesti emblematici di una mancanza di rispetto nei riguardi dei cittadini. Il sindaco deve stare sempre in prima linea ed affrontare a testa alta le discussioni in Consiglio comunale, che è il luogo dal quale devono partire gli indirizzi politici per risolvere i problemi della città specie in un momento drammatico come quello attuale in cui non si riescono a dare le risposte che si erano garantite in campagna elettorale». Così in una nota Pino Tropeano, responsabile organizzativo Azione Vibo, in riferimento alle ultime sedute del civico consesso a Vibo Valentia. [Continua in basso]

«Basti sul punto evidenziare – rincara la dose, l’esponente cittadino del partito di Calenda – i recentissimi problemi evidenziati dalla stampa nei giorni scorsi: il problema della rottura dei marciapiedi a Vibo Marina, l’area industriale di Porto Salvo abbandonata ed in preda al degrado, le Vene e Triparni in riferimento al dissesto idrogeologico ed al precario stato ambientale, il mancato slancio di “Vibo Capitale del Libro” che non ha portato nulla di buono e/o di particolare all’economia locale e alla cultura in generale, l’assenza di parcheggi nelle zone adiacenti alle scuole, il mancato inizio del progetto di riqualificazione della tonnara di Bivona, gli alberi abbattuti in città e mai ripiantati nonostante le rassicurazioni in tal senso, il degrado delle frazioni. Ed allora, di fronte a tanti elementi di discussione, come fa un sindaco responsabile a non avere un atteggiamento di riguardo nei confronti del Consiglio comunale?», si chiede Tropeano.

«La responsabilità, l’equilibrio, sono componenti fondamentali per chi vuole guidare una città – aggiunge -. Non solo, per risolvere in modo incisivo i problemi è necessario il supporto di tutti, anche di quelle forze di opposizione come Azione che non si vuole fare guidare dai pregiudizi ideologici e che si è sempre dichiarata pronta ad offrire soluzioni ed a collaborare sui temi che interessano i cittadini. Ma quale opposizione costruttiva si può fare di fronte ad un sindaco che si lascia spesso guidare da personalismi e umori vari e non comprende che è proprio il consiglio comunale il luogo dove costruire un confronto sano per la città? Ci auguriamo – è la conclusione di Tropeano – che per il futuro alla guida della città possa esserci una figura autorevole, pronta al confronto con tutte le forze politiche sane e soprattutto pronta ad operare per il bene dei cittadini senza personalismi, gelosie o pregiudizi personali».

