Psicosi Coronavirus, il Contè di Vibo tranquillizza i clienti

Il supermercato situato all’interno del centro commerciale “Le Cicale” risente dell’emergenza sanitaria ma rassicura gli avventori sulla provenienza delle merci

In merito alle recenti comunicazioni in materia di emergenza sanitaria, riportiamo una nota della proprietà del supermercato Contè, sito all’interno del centro commerciale “Le Cicale” di Vibo Valentia.



“Il supermercato Contè, in quanto affiliato alla catena di distribuzione regionale omonima con sede a Pianolago, alla stregua di tutti gli altri punti vendita presenti in Calabria, porta avanti da sempre e con impegno una politica di tutela delle realtà produttive a chilometro zero, e soprattutto di accurata selezione di prodotti e materie prime. Questi hanno origine rigorosamente ed esclusivamente locale, regionale e nazionale. La scelta di questi standard non nasce certo oggi, ma anzi è frutto di radicate e precise strategie commerciali, volte a valorizzare le eccellenze di casa nostra. Dal biologico al fresco al surgelato, tutte le linee sono controllate, formate da prodotti dotati di filiera certificata, ed espressione del miglior “made in Italy”. Invitiamo pertanto i clienti ad affidarsi serenamente alle nostre proposte, certi che vi troveranno la varietà e la convenienza di sempre”.