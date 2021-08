Emergenza covid, in Calabria 231 nuovi positivi. Il dato nel Vibonese

È di 231 nuovi casi e un morto il bilancio dell’emergenza Covid in Calabria. In merito ai decessi il numero riportato nel grafico odierno (9) fa riferimento ad un ricalcolo delle vittime da parte della provincia di Cosenza. I dati si trovano all’interno del bollettino regionale nel quale si registrano anche 141 guariti e 3.047 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A livello provinciale i casi sono così suddivisi: Catanzaro 17, Cosenza 44, Crotone 21, Reggio Calabria 120 e Vibo Valentia 18.

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.045.875 (+3.047). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 74.507 (+231) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

I casi per provincia

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 301 (21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 278 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.480 (10.333 guariti, 147 deceduti);

Cosenza: casi attivi 902 (32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 866 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23589 (22991 guariti, 598 deceduti);

Crotone: casi attivi 254 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.852 (6.750 guariti, 102 deceduti);

Reggio Calabria: casi attivi 1.602 (56 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.543 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.807 (23.459 guariti, 348 deceduti);

Vibo Valentia: casi attivi 235 (6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.646 (5.554 guariti, 92 deceduti); L’Asp di Catanzaro comunica 18 nuovi soggetti positivi di cui 1 residenti fuori regione.

Le note Asp di Cosenza e Reggio

L'Asp di Cosenza comunica che «oggi si registrano 53 nuovi casi, di cui 1 ricoverato e 52 a domicilio; il numero totale dei casi è incrementato di 50 unità e non di 53, in quanto sono stati eliminati 3 casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche effettuate, oggi si comunicano 9 decessi di cui 1 avvenuto oggi e 8 avvenuti, rispettivamente il 15 gennaio, il 9 febbraio, il 4-9-25 marzo, il 3-16 luglio e il 14 agosto».

L’Asp di Reggio Calabria, invece, fa sapere che 124 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione.