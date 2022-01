Test rapidi sugli studenti di Vibo, emersi 23 casi Covid su 1.430 tamponi

Primo bilancio per la campagna screening disposta sugli studenti di Vibo Valentia. Lo ha tracciato il sindaco Maria Limardo specificando: «I due giorni di screening per la popolazione scolastica vibonese – conferma il primo cittadino – stanno restituendo un risultato confortante». Più nel dettaglio «nella giornata di sabato su 650 tamponi rapidi eseguiti, appena 12 positivi. Mentre fino alle ore 13 di oggi, domenica, su 300 tamponi rapidi eseguiti, appena 6 positivi». Illustrando i dati, il primo cittadino rimarca: «La scuola è il nostro presente e il nostro futuro, a noi adulti il dovere di tutelarla e di fare tutto quanto è possibile per il bene dei nostri figli». Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo della Prociv Augustus, ai dirigenti scolastici e all’Asp per la collaborazione: «Un pensiero affettuoso per le famiglie che hanno partecipato con grande senso civico, dando esempio di consapevole e responsabile partecipazione attiva ai problemi della città».



Nella tarda serata sono arrivati poi i dati definitivi: tra sabato (650) e domenica (780) sono stati eseguiti 1.430 tamponi sugli studenti. I casi positivi sono risultati essere complessivamente 23.