Lotta al tumore, a Stefanaconi visite senologiche gratuite

La lotta al tumore passa anche attraverso massicce campagne di prevenzione. In tale contesto si in collaborazione con l’amministrazione comunale organizza, presso la biblioteca comunale di Stefanaconi, una giornata di prevenzione del tumore al seno.

L’appuntamento è per il 12 marzo. Le persone interessate a sottoporsi a visita senologica possono prenotarsi tramite la pagina Facebook dell’associazione o tramite il numero whatsapp del Comune. L’iniziativa – fanno presenti i promotori – si inserisce in una più ampia collaborazione tra Vibo in rosa e amministrazione comunale, i cui contenuti saranno resi pubblici nei prossimi giorni.

Un ricco programma di iniziative, unitamente ad altre importanti collaborazioni, che consentiranno di investire fattivamente nel campo delle politiche sociali: «Un progetto importante per la nostra comunità che presto avrà una sua condivisa dimensione», concludono gli organizzatori.