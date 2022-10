Prevenzione del tumore, a Maierato visite senologiche e pap test gratuiti

“Prevenzione: la migliore amica di una donna”: è con questo motto che il Comune di Maierato lancia un’importante iniziativa in quello che è il mese della prevenzione del tumore al seno. L’Ente ha infatti aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lilt (Lega italiana lotta ai tumori), a sostegno della ricerca sul cancro e dell’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta al tumore al seno e ad altre patologie tumorali. Nello specifico, nella mattina di sabato 22 ottobre, a partire dalle ore 9:30, all’interno del presidio di Guardia medica di via Cavour a Maierato, verrà offerta la possibilità di effettuare gratuitamente visite senologiche e pap test. È necessaria la prenotazione. [Continua in basso]

Possono sottoporsi a visita senologica tutte le donne dai 18 anni in poi. È prevista l’esecuzione di 20 visite, una ogni 10 minuti. Qualora le pazienti abbiano eseguito di recente ecografia mammaria o mammografia, è utile portarle in visione alla visita.



Possono sottoporsi a pap test tutte le donne dai 25 ai 64 anni, residenti in provincia di Vibo Valentia e che non abbiano eseguito pap test con l’Asp negli ultimi tre anni. Per non invalidare l’esito dell’esame, il test non dev’essere effettuato durante il ciclo mestruale e nei giorni immediatamente successivi. È prevista l’esecuzione di 20 pap test.

Articoli correlati