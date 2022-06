A Pizzo un corso dedicato a caregiver e familiari di persone affette da demenza -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Rossella Galati

Tutto pronto per il corso gratuito organizzato dal centro medico polifunzionale New Delta di Pizzo. L’iniziativa, che durerà 4 giorni, viene dedicata alla formazione di caregiver e familiari di persone affette da Parkinson e demenza. Nasce dall’esigenza di offrire strumenti pratici nella gestione della malattia a domicilio, migliorando il benessere e la qualità di vita dell’intero nucleo familiare. «Per il tipo di attività che svolgiamo, siamo spesso a contatto con gravi drammi familiari – ha spiegato il direttore sanitario del centro, Giuseppe Gambardella – si tratta di persone che curiamo per patologie cerebrali che poi arrivano alla demenza fino ad essere non più autonome. Sono drammi con assistenza molto limitata e precaria quindi insegnare ai familiari e alle badanti di poterle assistere in maniera adeguata ci è sembrata una mission estremamente importante». [Continua in basso]

Oltre 120 iscritti

Significativa l’adesione al corso con più di 120 iscritti: «Si tratta di un corso di formazione apparentemente strano – ha sottolineato il primario della neurologia dell’Asp Di Vibo Valentia, Franco Galati – perchè non si rivolge agli operatori della sanità come si fa di solito, ma a chi il paziente lo vive in prima persona, il caregiver, che molto spesso è un familiare e spesso è una persona che è lasciata da sola anche dai servizi che latitano intorno».

