Covid Calabria, 3537 casi e 1 decesso: contagi in crescita anche nel Vibonese

Il bollettino regionale odierno riporta anche +9 ricoveri nei reparti ordinari, +1 in terapia intensiva. 1134 i guariti

Tornano a salire i contagi da Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Oggi si registrano 3.537 contagi, a fronte di 10.017 tamponi e 1 morto a Reggio Calabria. +9 i ricoveri nei reparti ordinari, +1 in terapia intensiva. Questo il dato dei contagi nelle province: 836 Catanzaro, 1185 Cosenza, 1166 Reggio Calabria, 200 Crotone, 106 Vibo Valentia (ieri erano 14), 44 altre regioni o stati esteri. 1.134 i guariti. [Continua in basso]

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 67 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.123 in isolamento domiciliare; 63.108 guariti, 329 deceduti.

67 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.123 in isolamento domiciliare; 63.108 guariti, 329 deceduti. Cosenza: 91 in reparto, 1 in terapia intensiva, 29.288 in isolamento domiciliare; 85.882 guariti, 1.137 deceduti.

91 in reparto, 1 in terapia intensiva, 29.288 in isolamento domiciliare; 85.882 guariti, 1.137 deceduti. Crotone: 18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.447 in isolamento domiciliare; 41.887 guariti, 238 deceduti.

18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.447 in isolamento domiciliare; 41.887 guariti, 238 deceduti. Reggio Calabria : 50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.054 in isolamento domiciliare; 145.862 guariti, 794 deceduti.

: 50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.054 in isolamento domiciliare; 145.862 guariti, 794 deceduti. Vibo Valentia: 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 960 in isolamento domiciliare; 39.758 guariti, 176 deceduti.

