Covid Calabria, 2.539 nuovi casi e 13 ricoveri in più: i dati del Vibonese

Sono 2.539 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 8.812 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 28,81% (ieri era al 35,31%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione che registra pure 3 morti (tutti a Cosenza) e 986 guariti. Salgono ancora i ricoveri in area medica (+13), mentre resta stabile la situazione nelle terapie intensive. [Continua in basso]

I contagi odierni

I nuovi contagi sono così suddivisi: 568 a Catanzaro, 1066 a Cosenza, 553 a Reggio Calabria, 197 a Crotone, 101 a Vibo Valentia, 54 da altre regioni.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5.398 (70 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.325 in isolamento domiciliare); casi chiusi 63.800 (63471 guariti, 329 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 30.325 (99 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30.225 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.140 (86.000 guariti, 1.140 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.527 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.509 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.260 (42.022 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 8.388 (52 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.333 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146.928 (146.134 guariti, 794 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 991 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 975 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40020 (39.844 guariti, 176 deceduti).



L’Asp di Catanzaro comunica 585 nuovi soggetti positivi di cui 17 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 1103 nuovi soggetti positivi di cui 37 fuori regione.

