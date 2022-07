Covid Calabria, ancora su i ricoveri e 1.884 nuovi contagi: i dati del Vibonese

Sono 1.884 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 5.576 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 33,79% ( ieri era al 30,34%). È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 6 decessi (3 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 2 a Reggio) e 621 guarigioni. Salgono ancora i ricoveri: sono +11 quelli in area medica. Nelle terapie intensive si conta invece un -4. [Continua in basso]

I nuovi casi

I nuovi contagi sono così suddivisi: 285 a Catanzaro, 562 a Cosenza, 271 a Crotone, 687 a Reggio Calabria, 52 a Vibo Valentia e 27 da fuori regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6338 (76 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6257 in isolamento domiciliare); casi chiusi 65428 (65096 guariti, 332 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 34660 (105 in reparto, 1 in terapia intensiva, 34554 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87556 (86402 guariti, 1154 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1923 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1903 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42683 (42445 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 11239 (79 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11157 in isolamento domiciliare); casi chiusi 148693 (147894 guariti, 799 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1313 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1293 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40342 (40166 guariti, 176 deceduti).