Covid Calabria, calano casi ma ancora 4 morti. Nel Vibonese lieve crescita dei contagi

In calo i casi Covid ma anche i tamponi. In Calabria nelle ultime 24 ore emersi 2.393 contagi a fronte di 8.254 test (ieri i casi sono stati 2.740, i tamponi 9.521). 4 i decessi registrati 1 a Catanzaro, 2 Crotone, 1 Reggio Calabria. Tasso di positività al 28,99%. In diminuzione i ricoveri: -4 in reparto, -2 in rianimazione. 1782 le persone guarite in un giorno. I nuovi positivi sono così suddivisi: Catanzaro +527, Cosenza +822, Crotone +65, Reggio Calabria +767, Vibo Valentia +145, Altra regione +67. Ieri nel Vibonese i casi erano stati 80. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3440238 (+8.254). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 479609 (+2.393) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 6654 (69 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6574 in isolamento domiciliare); casi chiusi 72522 (72178 guariti, 344 deceduti).

Cosenza: casi attivi 44823 (117 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44706 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89566 (88381 guariti, 1185 deceduti).

Crotone: casi attivi 2806 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2783 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44622 (44380 guariti, 242 deceduti).

Reggio Calabria : casi attivi 15224 (85 in reparto, 2 in terapia intensiva, 15137 in isolamento domiciliare); casi chiusi 155767 (154957 guariti, 810 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 2610 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2591 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40649 (40473 guariti, 176 deceduti). L'Asp di Catanzaro comunica: "Oggi 547 positivi di cui 20 fuori regione". L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 47 nuovi casi a domicilio e 1 guarito.

