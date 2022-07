Covid Calabria, 3496 casi e 4 morti: contagi su anche nel Vibonese

Casi Covid ancora alti in Calabria: nelle ultime 24 si registrano 3.496 nuovi contagi a fronte di 11.913 tamponi (ieri i casi sono stati 1.391). +4 i decessi di cui 1 Catanzaro, 1 Cosenza, 2 Reggio Calabria. +3 i ricoveri in reparto, -3 in terapia intensiva. Le persone guarite sono 2.603, tasso di positività al 29,35% (ieri era al 23,68%). I contagi odierni sono così suddivisi: +751 Catanzaro, +1134 Cosenza, +344 Crotone, +1058 Reggio Calabria, +130 Vibo Valentia, +79 Altra regione. Ieri nel Vibonese erano 32. [Continua in basso]

Il bollettino