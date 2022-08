Covid, in Calabria oggi i guariti superano i contagi: i dati del Vibonese

Sono 699 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 2.977 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 23,48%. È quanto emerge dal bollettino della Regione, che registra pure 792 guarigioni e zero decessi. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +14 in area medica e +1 in terapia intensiva. I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 109, Cosenza 196, Crotone 215, Reggio Calabria 139, Vibo Valentia 18, da altra regione 22. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4077 (48 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4023 in isolamento domiciliare); casi chiusi 84488 (84119 guariti, 369 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 52052 (67 in reparto, 2 in terapia intensiva, 51983 in isolamento domiciliare); casi chiusi 96924 (95665 guariti, 1259 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2181 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2163 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50376 (50121 guariti, 255 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 4977 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4938 in isolamento domiciliare); casi chiusi 178588 (177748 guariti, 840 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2014 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1999 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44050 (43871 guariti, 179 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica totali positivi 113 di cui 4 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione 1 ricovero, 1 dimesso positivo e 14 nuovi casi a domicilio. L’Asp di Reggio Calabria comunica nel setting fuori regione n. 3 nuovi casi a domicilio.

