Tropea, nel centro dialisi arriva il nuovo impianto di osmosi

«Il nuovo impianto per la depurazione dell’acqua nel centro dialisi di Tropea è realtà. La sostituzione integrale di tale impianto, vetusto già da troppi anni, indispensabile per eseguire la terapia emodialitica ai pazienti in dialisi, consente ora un migliore risultato nel trattamento acqua e l’eliminazione degli aggravavi ai pazienti, già vessati dalle condizioni fisiche e cliniche dovuti alla malattia. Aggravi derivanti dalle anomalie del vecchio impianto che, spesso e improvvisamente, hanno costretto i pazienti a difficoltosi e difficili trasferimenti in altri centri della provincia». A dare notizia della sostituzione dell’impianto è Rossella Iannello di Aned Calabria. L’associazione esprime gratitudine «al management aziendale per avere mantenuto gli impegni promessi, conseguenti alle sollecitazioni dei delegati Aned riguardanti l’avvenuta sostituzione dell’impianto di Tropea e di quello in itinere dell’ospedale Jazzolino di Vibo».

