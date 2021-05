360 vaccini a Dasà per il Vax day, il sindaco Scaturchio: «Qui le cose funzionano»

“Giornataproduttiva” a Dasà, quella di ieri, quando, in occasione del “Vaxday”, nel piccolo centro sono stati somministrate ben 360 dosi di vaccino anti-Covid ad altrettante persone residenti a Dasà, Acquaro e Arena. Un risultato arrivato nel giorno in cui anche l’ultimo caso positivo presente nel comune si è negativizzato e che ha dunque fatto gioire residenti e amministratori per essere tornati “Codiv free”.

Tornando ai vaccini, il sindaco RaffaeleScaturchio, ha fatto sapere che «l’evento è stato organizzato in modo impeccabile e questo grazie in particolar modo all’Asp di Vibo Valentia che, insieme alla PromoArena e ai volontari presenti, ha lavorato incessantemente dalle 9 alle 17. Pieno di orgoglio voglio ringraziare tutti e rendere pubblico che a Dasà l’organizzazione non manca e che l’impegno che ci abbiamo messo ha reso evidente che le cose qui funzionano al meglio. Un particolare ringraziamento alla dottoressa Bernardi che in prima persona è stata presente e a tutto l’entourage sanitario, nella speranza che vi possa essere una replica anche per le categorie successive».