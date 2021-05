Covid, nel Vibonese due morti e quattro nuovi casi ma i tamponi sono pochi

Sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato dalla Regione. In tutta la Calabria sono 168 i contagi e 9 i decessi

Crolla il numero di nuovi positivi in Calabria – 168 -, ma i tamponi effettuati sono meno di 2mila. In Calabria, però, si continua a morire di Covid: nelle ultime 24 ore, infatti, sono 9 i deceduti negli ospedali della nostra regione. Questi i dati riportati nel bollettino quotidiano della Regione. Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, sono quattro i nuovi casi accertati e due i morti.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 744.628 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 806.898 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.118 (+168 rispetto a ieri), quelle negative 681.510.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 42, Catanzaro 7, Crotone 5, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 110, Altra Regione o Stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: