Covid, nel Vibonese zero nuovi casi e un morto

In tutta la Calabria contagi bassi ma con pochi tamponi effettuati. In provincia sono 341 i positivi mentre il totale delle vittime sale a 87

Il bollettino odierno diramato dalla Regione registra per la provincia di Vibo Valentia zero nuovi casi e un morto. In tutta la Calabria i contagi sono 71 e i decessi 4. Poco più di 1600 i tamponi effettuati.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 763.048 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 828.659 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 64.703 (+71 rispetto a ieri), quelle negative 698.345.

I casi di oggi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 9, Catanzaro 8, Crotone 0, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 54. Altra Regione o Stato estero 0.

I dati provincia per provincia