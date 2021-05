Covid, in Calabria 177 positivi e 2 morti: nel Vibonese 31 casi e nessun decesso

Lieve aumento dei contagi in Calabria ma con un numero maggiore di tamponi effettuati, vale a dire 3229. Secondo quanto riportato dal bollettino della Regione nella provincia di Vibo Valentia sono 31 i contagi da Covid nelle ultime 24, in totale in Calabria sono 177 (2 morti) a fronte dei 105 di ieri, quando però erano stati effettuati solo 2500 test. I guariti oggi sono 127.

In particolare, in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 794.341 soggetti per un totale di 864.017 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 66.736 (+177 rispetto a ieri), quelle negative 727.625.

I casi confermati oggi nelle altre province sono così suddivisi: Cosenza 67, Catanzaro 27, Crotone 5, Reggio Calabria 47

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Vibo Valentia: 9 ricoverati, 208 in isolamento domiciliare; 5.057 guariti, 90 deceduti.

Cosenza: 67 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 6.772 in isolamento domiciliare; 14.860 guariti, 527 deceduti.

Catanzaro: 24 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all’AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1156 in isolamento domiciliare; 8.584 guariti, 137 deceduti.

Crotone: 21 in reparto; 513 in isolamento domiciliare; 5.767 guariti, 94 deceduti.

Reggio Calabria: 62 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 19 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.146 in isolamento domiciliare; 20.840 guariti, 316 deceduti.