Covid: in Calabria 37 nuovi casi, aumentano le guarigioni

Sono 37 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, di cui solo uno in provincia di Vibo Valentia. Si mantengono dunque stabili i contagi, mentre aumentano le guarigioni: oggi sono ben 310, di cui 5 riguardano il Vibonese – dove i casi attivi ad oggi sono 74. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che inoltre non rileva alcun decesso.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 925269 (+2.042 rispetto a ieri). I casi di oggi sono così suddivisi: Catanzaro 1, Cosenza 11, Crotone 2, Reggio Calabria 16, Vibo Valentia 1, altra regione o Stato estero 6.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 16 in reparto, 2 in terapia intensiva, 190 in isolamento domiciliare; 9894 guariti, 143 deceduti.

– Cosenza: 24 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4803 in isolamento domiciliare; 17598 guariti, 556 deceduti.

– Crotone: 3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare; 6397 guariti, 100 deceduti.

– Reggio Calabria: 19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 349 in isolamento domiciliare; 22367 guariti, 333 deceduti.

– Vibo Valentia: 3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 71 in isolamento domiciliare; 5388 guariti, 92 deceduti.