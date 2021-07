Covid Calabria, casi in crescita rispetto a ieri: 71 positivi nel bollettino

Contagi in aumento rispetto a ieri in Calabria. Sono infatti 71 i positivi registrati oggi dal bollettino diramato dalla Regione Calabria. I guariti sono 42 e nessun decesso. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 971.420 (+2.074). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69.805. Aumentano anche i ricoveri in rianimazione (+1). I positivi sono così ripartiti: Catanzaro 8, Cosenza 28, Crotone 13, Reggio Calabria 15, Vibo Valentia 7

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 38 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 33 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10243 (10099 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1549 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1521 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21859 (21298 guariti, 561 deceduti);

– Crotone: casi attivi 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6589 (6488 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 263 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 250 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23082 (22744 guariti, 338 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 19 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5570 (5478 guariti, 92 deceduti).